Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti!
Şişli Belediyesi'nın tutuklanarak görevden alınan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine vekaleten yürütülen başkanlık görevinde değişim yaşandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi Şişli Belediye Başkanvekili olarak atandı. İşte Şişli Belediyesi’ndeki yeni idari yapılanmanın detayları ve Ayhan Terzi'nin kariyeri.

İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Şişli'de, belediye yönetimini devralan isim değişti. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluk sürecinin ardından kayyum yönetimine geçen Şişli Belediyesi’nde, yeni başkanvekili İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi oldu.

Cevdet Ertürkmen Görevi Devretti

Daha önce bu görevi yürüten Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, belediyedeki başkanvekilliği görevini devrederken; Şişli Kaymakamı olarak asli görevine devam edeceği bildirildi. İdari yapılanmadaki bu değişiklik, resmen hayata geçirilerek yeni atama kamuoyuyla paylaşıldı.

Ayhan Terzi Kimdir?

Şişli Belediye Başkanvekilliği görevine getirilen Ayhan Terzi, mülki idare amirliği kariyerinde dikkat çeken bir isim. Daha önce Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Terzi, ardından İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı. Terzi, artık Şişli Belediyesi’nin yönetimsel süreçlerinden sorumlu en üst düzey yetkili olarak mesai yapacak.

Şişli Belediyesi’nde Mevcut Durum

Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırılması sonrası kayyum süreci devam eden belediyede, bu hamleyle birlikte idari koordinasyonun Vali Yardımcılığı düzeyinde yürütülmesi hedefleniyor. Şişli halkı ve kamuoyu, bu yeni görevlendirmenin ilçedeki belediyecilik hizmetlerine nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

DHA

