Atatürk heykeline balyozlu saldırı!
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balyozla Atatürk heykeline saldıran şahıs, gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V. (36), balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarılırken, S.V.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
DHA
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