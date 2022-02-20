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Atatürk tabelalarını parçaladı, elini kolunu sallaya sallaya aramıza döndü

Atatürk tabelalarını parçaladı, elini kolunu sallaya sallaya aramıza döndü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyenin aydınlatma direklerine asılı Mustafa Kemal Atatürk resimli tabelaları taş atıp kırdığı tespit edilen şüpheli A.U., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da Sağlık Mahallesi, Edirne Caddesi'nde Ergene Belediyesi'nin aydınlatma direklerine asılı Atatürk resimli tabelaların kırıldığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Atatürk'ün resminin bulunduğu 3 tabelanın kırıldığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, şüphelinin A.U. olduğunu belirledi. Daha sonra tespit edilen adrese operasyon yapan ekipler, A.U.’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında getirilen şüpheli A.U., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan A.U., bir anlık öfkeyle taş atarak kırdığını söyleyerek "Annemle birlikte aynı evde yaşıyorum. Fakat uzaklaştırmam olduğu için 3-4 aydır sokaklarda yaşıyorum. İşlediğim suçu bir anlık öfkeyle geçekleştirdim. Pişmanım" dedi. Nöbetçi mahkeme, şüpheli A.U.'yu adliye kontrol şartı ve haftada 2 kez imza vermek şartıyla serbest bıraktı. (DHA)

 

Etiketler Atatürk tabela serbest tekirdağ ezine
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