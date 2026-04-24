  3. Atatürk'ün Çanakkale'de askerlere verdiği bu emir tam 111 yıl sonra ortaya çıktı!

Atatürk'ün Çanakkale'de askerlere verdiği bu emir tam 111 yıl sonra ortaya çıktı!

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında 1915 yılında Düztepe’de Mehmetçik'e verdiği emri ortaya çıktı. Mehmetçik'ten gece gündüz demeden, elleri tetikte ve gözleri düşman üzerinde "asla uyumamasını" isteyen Atatürk'ün bu kesin talimatı, zaferin hangi bedellerle kazanıldığını özetliyor.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü anma törenleri öncesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşın en sıcak günlerinde verdiği bir emir gün yüzüne çıkarıldı. 3 Haziran 1915 tarihli emir, Türk askerinin cephe hattındaki insanüstü mücadelesinin en somut kanıtlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk'ün Çanakkale'deki kara muharebeleri sırasında 3 Haziran 1915’te Düztepe'den yazdığı emrin 3'üncü maddesinde siperde nöbet tutan askerlerden gece gündüz uyumamasını istediğini belirtip, söz konusu emrin Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık gösterdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü yaklaşırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün kara muharebeleri sırasında verdiği bir emir kamuoyuyla paylaşıldı. 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emrin 3'üncü maddesinde, "Siper nöbetçileri (gündüz her manga cephesinde iki nefer, geceleri yarım manga) daima gözleri düşmanın üzerinde ve çok dikkatli bulunacak, diğer efrat silahı elinde siper içinde manga başının emrini bekleyecek asla uyumayacaktır" ifadelerini kullandığı belirtildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk'ün verdiği çok net ve kesin emrin Mehmetçiğin fedakarlığını ortaya koyduğunu söyledi.

'BUGÜNKÜ NESİLLER, RAHATINI ÇANAKKALE'DE GÖZÜNÜ KIRPMAYAN MEHMETÇİĞE BORÇLU'

Çanakkale Savaşları'nda zaferin kolay kazanılmadığına dikkat çeken Kaşdemir, "Çanakkale'de Türk milleti bütün unsurlarıyla büyük fedakarlık yapmış. Özellikle Mehmetçik, cephe hattında insanüstü bir mücadele ortaya koymuş ve Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır. İşte Mehmetçiğin böyle dik duruşu, fedakarca mücadele etmesinin motivasyonlarının bir tanesi başındaki komutanların aslında Mehmetçiği çok iyi sevk ve idare etmesidir. Bu konuda Mustafa Kemal'in emirlerinden biri de buradaki o büyüklüğü ortaya koyuyor" dedi.

Atatürk'ün verdiği emirde asla bir an bile gözlerin kırpılmaması, uykuya dalınmaması noktasında çok net ve kati bir ifade olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Çünkü uyku aradığımız zaman bizden sonraki nesillerin uyuyamama ihtimali var. Dolayısıyla bugünkü, rahat, huzur içerisinde uyuyan nesiller, bu rahatlık ve konforlarını 111 yıl önce Çanakkale'de uyumayan, gözünü kırpmayan Mehmetçiğe borçlular. Dolayısıyla Çanakkale Cephesi'nde hem deniz hem kara savaşlarında Mehmetçiğin gözünü bir an kırpmaması, uyanık ve tetikte olması o büyük başarıyı ve zafer getirmiştir" diye konuştu. (DHA)

