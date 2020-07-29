Atatürk’ün köşkünde, AK Partil ismin kızına kına gecesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, bahçesinde bulunan dört yüz yıllık çınar ağacının dalının kesilmesine izin vermediği için altına döşenen raylarla 4 metre, 80 cm kaydırılması nedeniyle Yürüyen Köşk adını alan ve müze olarak kullanılan Yürüyen Köşk’te, AKP'den hem belediye başkanı hem milletvekili adayı olan Aydın Demirel’in, kızı Sevdenur için sazlı sözlü kına gecesi düzenlendi.

MASKE, SOSYAL MESAFE YOK

Sadece kadınların davetli olduğu kına gecesi nedeniyle, Atatürk müzesinin avlusunda bulunan kafeye gelen vatandaşlar geri çevrildi. Kına gecesinde davetlilerin koronavirüs tehdidine rağmen maske takmadıkları ve ve sosyal mesafe kuralına aldırmadıkları dikkat çekti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SALMAN’DAN SERT TEPKİ

Atatürk’ün müze köşkünün bahçesinde kına gecesi düzenlenmesine izin verilmesini 'skandal' olarak nitelendiren eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün manevi şahsiyetine yapılan bir saygısızlıktır ancak bunu yapanlardan çok, buna izin verenler Yalova’lıların onuru ve gururunu inciltmişlerdir” dedi.

BAŞKA YER Mİ BULAMADILAR?

Atatürk’ün, Yürüyen Köşkü’n bahçesinde bulunan çınar ağacının dalını kestirmeyerek, 90 yıl önce bütün dünyaya çevre dersi verdiğini hatırlatan Salman, “Yürüyen Köşk sadece Yalova’nın değil, dünya markasıdır. Manevi önemi bulunan bu köşkte kına gecesi düzenlemek kabul edilir şey değil” dedi.

Salman, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Son günlerde Atatürk’ü itibarsızlaştırma çalışması, Yalova’da da ne yazık ki Yalova’yı yönettiğini sananlar tarafından da yapılmaya başlandı. Yalova’nın markası sıradanlaştırılmaya, gözden düşürülmeye, hatta unutturulmaya çalışılıyor. Atatürk’e karşı yapılan saygısızlık karşısında durmamak mümkün değil, kamu vicdanı Yalova’da ayaklar altına alınıyor, inciltiliyor.

HANGİ AKLA HİZMET YAPTILAR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

19 Temmuz’da da Yalova’nın kurtuluşunu görmezden gelerek, önemsemeyerek, geçiştirdiler. Şunu kimse unutmasın Yalova Atatürk’ün kentidir, bilim kenti diye taçlandırdığı bir kenttir. Bu gün Yalova, Yalova ise bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçludur. Sanki Yalova’da kına gecesi yapacak başka yer kalmadı gibi, Yalova Belediyesini yönetenler hangi akla hizmet kına gecesine tahsis ettiler bunu anlamak mümkün değildir.”

YÜRÜYEN KÖŞK'ÜN HİKÂYESİ

Türkiye’nin kültür ve tabiat varlıkları arasında yer alan, bir çok belgesel ve kitaba konu olan Yürüyen Köşk’ün hikâyesi Yalova Valiliği’nin internet sitesinde şöyle anlatılıyor:

“Atatürk, 21 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere yola çıkar. Ertuğrul yatıyla Yalova açıklarından geçerken sahilde gördüğü ulu çınar O’nu çok etkiler. Tekneyle kıyıya çıkıp ağacın gölgesinde oturan Atatürk, çınarın yanına kendisi için küçük bir ev yapılmasını ister. Ahşap iki katlı bu ev 22 günde yapılarak 12 Eylül 1929’da tamamlanır.

Tam bir yıl sonra 1930 yılının yaz aylarında Atatürk Millet Çiftliği’ndeki köşküne gelir. Köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Ağacın dallarının binanın çatısına ve duvarına dayandığını öğrenen Atatürk o meşhur emrini verir “Dal kesilmeyecek Köşk kaydırılacak! ”

Bu emir üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesi nden gelen mimar ve mühendis ekipler tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviyesine kadar kazılır ve temelin altına tramvay rayları yerleştirilir. Öncelikle köşkün teras bölümü bir günde kaydırılır, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlanır ve bina 4.80 m. kadar doğuya kaydırılır. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesilmekten kurtulur. Çevre bilinçlenmesi konusunda bir ilk teşkil eden bu olaydan sonra yapının adı “Yürüyen Köşk” olur. Mustafa Kemal Atatürk, dönemin önemli Türk ve yabancı devlet adamlarını burada ağırlamış, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihine yön verecek önemli kararlarını yine bu köşkte almıştır. Atatürk köşke 1930-1937 yılları arasında aralıklarla gelip gitmiştir.

Köşk, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.07.1980 gün ve 12238 sayılı kararı ile korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları arasında sayılmış ve tescili yapılmıştır. Köşkün yürütülmesine sebep olan tescilli Çınar Ağacı hakkında 2015 yılında hazırlanan rapor neticesinde Doğu Çınarı (Plantanus Oriantalis) türündeki ağaç 390 yaşında ve sağlıklı olarak raporlanmıştır. 2006 yılında restorasyonu yapılarak halkın ziyaretine açılan köşk bugün Yalova’nın en gözde mekanı durumundadır. Köşkü yılda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmektedir.”