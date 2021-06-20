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''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz?''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın tam isabet vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, seri üretim hattı kalifikasyon testi kapsamında TCG Kınalıada korvetinden ateşlenerek hizmet dışı kalan gemiyi tam isabatle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmacanın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notu ile Atmaca’nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde, gemide vurulma sonrası büyük hasar oluştuğu görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekiyor.

Etiketler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank atmaca füzesi mavi vatan
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