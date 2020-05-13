AVM ve kuaförler için yeni tedbirler gelebilir!

Uzmanlar, kontrollü sosyal hayatın başlamasında en büyük etkenin, dünya genelinde 5’e kadar yükseldiği görülen virüsün bulaşma oranının 1’in altına düşmesi olduğunun altını çiziyor. Ancak aynı zamanda ‘Tedbiri elden bırakmayalım’ uyarılarını da tekrarlıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayısında artışın yaşanması ve sorunun AVM veya kuaförlerde olduğu tespit edilmesi durumunda tedbirler alınacağını ifade ediyor.

'Dinamik bir süreçteyiz, artık geri adım getirir'

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Ülkemizde evde kalmamız, mesafe kuralına uymamız, maske takmamız ve diğer önlemler bulaş oranını düşürdü. Bu rakamın artık Türkiye’de 1’in altına düştüğünü söyleyebilirim. Çünkü vaka sayısı sürekli azalıyor" diyerek olumlu bir tablo çizdi. Ancak Kara uyarmayı da ihmal etmeyerek, "Dinamik bir süreçteyiz, baktık bulaş oranlarında oynama oluyor, o zaman geri adım atılır. Ya da her şey yolunda gidiyorsa ileri adımlar atılır" dedi.

'Kaynağı bulmak için kontrollü normalleşme şart'

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da, "Şu anda alışveriş merkezleri açılmaya başladı, 65 yaş üstünü yavaş yavaş sokağa çıkarıyoruz. Gençler de çıkacak. Bir artış söz konusu olursa bakacağız. Bu nereden kaynaklandı bulacağız. Sorun alışveriş merkezleriyse ona göre tedbirler alınacak" ifadelerini kullandı.

'Filyasyon ile anlayacağız'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, gevşeme yaparken bu bulaş riskini arttırmayacak tedbirler almak gerektiğine vurgu yaparak, "Olabildiğince sosyal hayata döneceğiz ama tedbirleri de sıkı uygulayacağız. Kontrollü sosyal hayatta bulaş oranı yükselirse, filyasyon ile bunun nereden kaynaklandığı (AVM’ler mi kuaförler mi gibi) anlaşılır ve gerekli tedbirler alınır" ifadelerini kullandı.





