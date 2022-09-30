Avrasya Blockchain Zirvesi için Geri Sayım Başladı

Avrasya Blockchain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit) Asya, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinin Blockchain teknoloji liderlerini, çok uluslu yabancı yatırımcı şirketleri, akademisyenleri, Blockchain meraklılarını ve geliştirici gruplarını yeniden bir araya getiriyor.

Teknolojinin her alanda etkisinin artması ile bilgi ve veri güvenliğine olan ihtiyaçlar; bu minvalde üretilen çözümler de hızlı bir şekilde artıyor. Bunların başında gelen Blockchain teknolojisindeki gelişmeler tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Kendi özelinde yepyeni bir dünyaya sahip olan Blockchain’i tüm yönleriyle ele almak için ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen Avrasya Blockchain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit) gündem yaratan konu başlıkları ve konuşmacılarla Blockchain meraklılarını ve profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin bu konuda coğrafi lokasyon avantajını ve bilgi birikimiyle beraber, dünyada Blockchain teknolojisinin yükselen merkezi üssü olma potansiyeli sebebiyle bu sene Tersane İstanbul’da gerçekleşecek olan etkinlik 200’e yakın yabancı misafir, 100’e yakın endüstri lideri ve 1000’e yakın ziyaretçi ağırlayacak. 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Avrasya Blockchain Zirvesi için kayıtlar devam ediyor.

Etkinliğin ilk gününde blockchain teknolojisi; bu teknolojinin güvenliği, gizliliği ve ölçeklendirilebilirliği ve geleceği konuşulacak. Ayrıca son yılların dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alan ve çok önemli yatırımlar alan metaverse ve meta oyunlarına dair önemli başlıklar da zirvenin birinci gününün gündemini oluşturacak. İkinci gün ise NFT ve Fintech konuları yerli- yabancı konuşmacıların katılımı ile dikkat çeken yönleri ile ele alınacak. NFT’yi anlamak, sahiplik ve varlık oluşturmak; NFT'ler, sanal gerçeklik, oyun ve diğer gelişmekte olan teknolojiler arasındaki ilişki; finans gözüyle NFT ekosistemi; yeni jenerasyon fintechler; Web 2.0 & Web 3.0 arasındaki altyapısal köprü ve daha güvenli web 3.0 alanı yaratmak gibi birçok başlık ikinci günün dikkat çeken panel konuları arasında yer alıyor.

Girişimciler, yatırımcılar, profesyoneller ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençleri bir araya getiren ve aynı zamanda networking yapma imkanı da sunan Avrasya Blockchain Zirvesi’nin tüm detayları ve kayıtları Eurasia Blockchain Summit sitesi üzerinden devam ediyor.