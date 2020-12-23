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  3. 23 Aralık 2020 14:27

Aydın'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Aydın'da saat 14.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Aydın'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Aydın'da saat 14.06'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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