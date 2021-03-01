  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AYM 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı

AYM 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı

AYM 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklere yer verildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2020 arasında 275 iptal davası açıldı, 1047 itiraz başvurusu yapıldı.

Aynı dönemde 236 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

Etiketler aym anayasa mahkemesi karar sonuçlandırma dosya dava dava dosyası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
CHP'den istifa eden Sancar'dan kaset açıklaması!
CHP'den istifa eden Sancar'dan kaset açıklaması!
Bülent Ersoy'a olay sözler: ''Erkek oldun, kadın oldun, insan olamadın''
Bülent Ersoy'a olay sözler: ''Erkek oldun, kadın oldun, insan olamadın''