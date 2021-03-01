AYM 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı
Anayasa Mahkemesi, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.
Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklere yer verildi.
Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2020 arasında 275 iptal davası açıldı, 1047 itiraz başvurusu yapıldı.
Aynı dönemde 236 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.
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