AYM'den aşı reddiyle ilgili kritik karar

Tüm dünyada birçok hastalığın yok edilmesini sağlayan, ülkemizde de büyük bir kısmı ücretsiz olarak yapılmakta olan en önemli sağlık ürünlerinden aşı, sağlık açısından büyük önem arz ediyor. Ancak gerek ülkemizde gerekse dünyada son yıllarda yanlış bilgi ve inanışlardan dolayı aşı yaptırmama oranı hızla artıyor.

Aşı yaptırılmaması durumunda Aile Hekimleri Suçlanamaz

Bu nedenle geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerde kanun ile zorunlu hale gelen aşı ile ilgili Anayasa Mahkemesi de önemli bir karar verdi.

4 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Anayasa Mahkemesi aşı sorumluluğunun aileye ait olduğuna hükmetti. Bu karar ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde en önemli görevi yürüten, aşılama için büyük çaba sarf eden ancak bireye ve çocuğuna aşı yaptırmaya ikna edemeyen Aile Hekimleri için de bağlayıcı bir karar çıkmış oldu.

Zira Sağlık Bakanlığı, aşılamalar konusunda görevlerinin gereklerini eksiksiz bir biçimde ifa etmelerine rağmen, bazı çocukların aşılarının noksan olması halinde, aileyi değil aile hekimlerini sorumlu tutabilmekte, ücretlerinde kesinti dahi yapmakta idi.

AHEF Başkanı Atakan: Karar Çok Önemli

Konuyla ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Şenol Atakan, Anayasa Mahkemesi’nin en üst karar merci olduğunun altını çizerek, Anayasa hüküm fıkraları ve gerekçeleri ile son derece bağlayıcı olan bu kararın Aile Hekimleri için de çok önemli olduğunu söyledi.

AHEF Başkanı Dr. Atakan, “Ülkemizin dört bir yanında görev yapmakta olan Aile Hekimleri, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve aşı oranlarının artması için büyük bir özveri ile çalışırken, bireyler kendileri yada çocukları için aşı olmayı kabul etmediğinde Sağlık Bakanlığı aileyi değil aile hekimlerini sorumlu tutabilmekte ve hatta Aile Hekimlerine yaptırım yapabilmekte idi.

Bu karar işte buna dur diyor. Yüksek Mahkeme, “bulaşıcı hastalığa ilişkin bir vakanın görülmediği ve/veya bir salgının ya da salgın tehlikesinin olmadığı normal durumlarda aşı takip sorumluluğunun asıl olarak anne ve babalar üzerinde olduğunun kabul edilmesi” gerektiğine hükmetmiştir. Yani bundan sonra çocuğuna yada kendisine aşı yaptırmayı kabul etmeyen bireyler için hekimler suçlanamayacaktır.” dedi.

Aşı Kanun ile Zorunlu Olmalı

AHEF Başkanı Atakan, “Ancak bunu da yeteli görmüyoruz. Aşı toplum sağlığı için çok önemlidir ve zorunlu olması gerekmektedir. Bir çok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşının zorunlu hale gelmesi için AHEF olarak kanun teklifi verdik. Umarım o günleri de göreceğiz” dedi.