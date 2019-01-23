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  3. 23 Ocak 2019 08:07

AYM'den CHP'nin müftüler nikah kıymasın başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi hakkındaki düzenleme ile bazı değişikliklere ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM'den CHP'nin müftüler nikah kıymasın başvurusuna ret
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararında, Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişikliklere ilişkin başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu değişiklikler, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesi ile Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

OYBİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Yüksek mahkemenin 6 Aralık 2018 tarihindeki birleşiminde yapılan oylamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun; 22. maddesinin (2) numaralı fıkrasına "dış temsilciliklere" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "il ve ilçe müftülüklerine" ibaresinin, 11. maddesiyle değiştirilen Kanun'un değiştirilen 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "kimlik verilerini" ibaresinin anayasaya aykırı olmadığı kararlaştırılarak, iptal ve yürütmeyi durdurma talepleri oybirliğiyle reddedildi.

 
 
 

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