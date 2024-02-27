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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu: Dursun Özbek'e sert yanıt

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu: Dursun Özbek'e sert yanıt
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Fenerbahçe Kulübü'nün Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

3 Temmuz ruhu ölmemiştir. Dipdiri bir şekilde ayaktadır. Bu ruh Ünal Aysal tarafından dile getirilen “bu ateş üflenerek sönmez” sözünü nasıl paramparça etmiş ise bugün de Dursun Özbek’in benzer sözlerini paramparça eder, edecektir. Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ’ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ’nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray’ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ’ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır. Onlarla mücadelem bitmemiştir. Tarih onların da eninde sonunda yargı önüne çıktığına ve hesap verdiğine şahitlik edecektir. FETÖ’nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek’in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir. Bugün her kim FETÖ seviciliği yapıyorsa alçaktır, şerefsizdir.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar" "Ne şikesi memleket elden gidiyor" "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı." kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim.

Etiketler Aziz yıldırım dursun özbek yanıt Fenerbahçe
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