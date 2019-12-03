''Azrail'in olurum'' demişti... O komisere 6 hapis cezası

AK Parti döneminde İBB’deki işinden atılan ve daha sonra Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden işe iade edilen Nuri Başkapan’ı Menzil tarikatını eleştiren paylaşım yaptığı için ölümle tehdit eden Ahmet Eker isimli komiser, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başkapan, “Sanığa 6 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanmak üzere 50 bin TL'lik tazminat davası açacağım” dedi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde görevli Ahmet Aker isimli komiser, sosyal medyada Nuri Başkapan isimli yurttaşın Menzil tarikatını eleştiren paylaşımın altına hakarete varan yorumlar yapıp tehditlerde bulunmuştu. Başkapan paylaştığı videoda Menzil tarikatına yayını Semerkand Yayınevi'nin yayınladığı kitaplarda ‘Allah’a şirk koşulduğunu’ ve ‘İslam’la bağdaşmayacak ifadeler yer aldığını’ savunmuştu. Paylaşıma yorum yapan Ahmet Aker, "Adım Ahmet Aker Sivas’ta komiserim senin Azrail’in olur canını alırım” yazarak Başkapan'ı ölümle tehdit etti. Bunun üzerine Başkapan, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve CİMER'e Aker hakkında şikayette bulundu. Bugün Kangal Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Başkapan’ı ölümle tehdit eden komiser Ahmet Eker’e 6 ay hapis cezası verildi. Cumhuriyet’e konuşan Başkapan, “Sanığa 6 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkında tamamı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanmak üzere 50 bin TL'lik tazminat davası açacağım” dedi.

Öte yandan dava sonrası çektiği bir video ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Başkapan, şunları söyledi:

SOYLU’YA: “UMUTSUZ VAKASINIZ”

Öte yandan dava sonrası çektiği bir video ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Başkapan, şunları söyledi:

“Sosyal medyadan Menzil denen karalık yapıyı eleştirdiğim için beni ölümle tehdit eden Sivas Kangal Emniyet Müdürünün yargılandığı dava sonuçlandı, karar çıktı. Sanık 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Ben buradan ‘Emniyette tarikatçi yok’ diye beyanda bulunan Sayın İçişleri Bakanı’na seslenmek istiyorum: Buyurun kapı gibi karar! Aslında bu durum sizin için bir utanç vesilesi olması lazım. Çünkü kurumunuz vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamakla görevli olan kurumunuz vatandaşı tehdit eder duruma gelmiş. Bu sizin için utanç olması lazım. Sizin istifa etmenizi gerektiren bir durum. Ama sizde utanma gibi bir şey olmadığı için utanmaya da davet etmeye gerek görmüyorum. Siz bir bakan olarak ‘pejmurde ederiz’, ‘görevden alırız, kayyım atarız’ şeklinde tehdit ederseniz altınızdaki memur da müdür de vatandaşı ölümle tehdit eder. Başında bulunduğunuz kurumun geldiği aciz durum budur. Birazcık onurunuz, şerefiniz varsa istifa edersiniz diyeceğim ama umutsuz vakasınız. Siyasi iktidara da sesleniyorum: Söz konusu Menzil denen bu karanlık yapının FETÖ’den daha tehlikeli olduğunu görmek için illa ki FETÖ gibi başımıza bomba mı yağdırması lazım?”