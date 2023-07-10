Bahçeli'nin 100 il, 1000 ilçe teklifine Suriyeli reddi: Şehri kaybederiz!

MHP lideri Bahçeli'nin seçimlerin ardından yaptığı "100 il, 1000 ilçe" çıkışını değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Hatay'ı kaybederiz" dedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da depremin ardından 500-550 bin civarında vatandaşın başka kentlere göç ettiğini belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il 1000 ilçe' projesine "Şu andaki demografik yapıya baktığınız zaman Suriyeliler, Hataylılardan bir adım önde" diyerek karşı çıktı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Savaş, Hatay'da yaşanan demografik değişimi işaret ederek, "Ben farkındayım ve siyasilerin, kurum ve kuruluşların da farkında olması lazım. Eğer biz geçmiş tarihimizi, bölgemizin jeostratejik, jeopolitik önemini ve oradaki demografik yapıyı, ekonomik şartları iyi planlayamazsak o zayıf bizi gelir vurur. Biz 20 yıllık mücadele sonunda tekrar ele geçirmiş olduğumuz o serhat şehrini kaybederiz." dedi.

Bahçeli'nin teklifi neydi ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.

Partisinin yeni yasama dönemi ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, Mayıs 2022'de yaptığı konuşmada da benzer mesajlar vermiş ve "Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'yi hedefliyoruz" demişti.

Prof. Dr. Naci Görür karşı çıkmıştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 100 il, bin ilçe kampanyasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Görür "Daha yeni 50 000’den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden 'Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz' diye bir hareket başlatılmıyor?" şeklinde sordu.

Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"100 il bin ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor. Daha yeni 50 binden fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden “Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz” diye bir hareket başlatılmıyor? Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! “Depremde insanımız ölmesin” i talep et."

Hangi ilçeler il olabilir ?

Bahçeli'nin tekliinin ardından söz konusu öneri için 8 kriter belirlendi. Buna göre, nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu başlıklara uygunluk gösteren yerler il olacak.

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

İşte il olması beklenen ilçeler:

1. İskenderun (Hatay) - Mevcut nüfusu: 251.682

2. Siverek (Şanlıurfa) - Mevcut nüfusu: 267.942

3. Midyat (Mardin) - Mevcut nüfusu: 120.069

4. Elbistan (Kahramanmaraş) - Mevcut nüfusu: 141.307

5. Ereğli (Konya) - Mevcut nüfusu: 149.333

6. Erciş (Van) - Mevcut nüfusu: 171.000

7. Akhisar (Manisa) - Mevcut nüfusu: 177.419

8. Alanya (Antalya) - Mevcut nüfusu: 350.636

9. Bandırma (Balıkesir) - Mevcut nüfusu: 161.894

10. Bodrum (Muğla) - Mevcut nüfusu: 187.284

11. Ceyhan (Adana) - Mevcut nüfusu: 159.955

12. Çorlu (Tekirdağ) - Mevcut nüfusu: 284.907

13. Karadeniz Ereğli (Zonguldak) - Mevcut nüfusu: 175.309

14. İnegöl (Bursa) - Mevcut nüfusu: 286.848

15. Yüksekova (Hakkari) - Mevcut nüfusu: 119.194

16. Tarsus (Mersin) - Mevcut nüfusu: 347.314

17. Silopi (Şırnak) - Mevcut nüfusu: 141.621

18. Polatlı (Ankara) - Mevcut nüfusu: 127.526

19. Nazilli (Aydın) - Mevcut nüfusu: 160.581

AK Parti teklife sıcak

Son olarak Bahçeli’nin ‘100 il, bin ilçe’ açıklaması, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda da ele alındı.

Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla “100 il, bin ilçe” açıklamasını yapması AKP tarafından anlamlı bulundu. Konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AK Parti, ‘Yerel Yönetimler Yasası’nı ele alırken ‘100 il, bin ilçe’ konusu üzerinde de mesai harcadı.

Seçim yoğunluğu nedeniyle konuya ilişkin bir olgunlaşma gerçekleşemedi. Süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan küskünlük oluşturmamak için seçim sonrasına bırakıldı.

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