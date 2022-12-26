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Bakan Bilgin'den EYT için iyi haber, yaş şartı için kötü haber

Bakan Bilgin'den EYT için iyi haber, yaş şartı için kötü haber
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası EYT ile ilgili, "Bu hafta açıklayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT konusunda hazırlanan düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak" yanıtını verdi.

Bakan Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin EYT ile ilgili sorusuna, "Bu hafta açıklayacağız" yanıtını verdi. 

Bilgin, EYT düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağına dair soruyu da "O gün açıklanacak" diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sornası yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesinin yılbaşından önce açıklanacağını kaydetmişti. Erdoğan, "Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz, EYT meselesini yılbaşından önce gündemden çıkarmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler eyt açıklama bakan bilgin
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