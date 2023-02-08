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Bakan Bozdağ: ''İhmali olan hesabını verecek!''

Bakan Bozdağ: ''İhmali olan hesabını verecek!''
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili "Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek" diye konuştu

Yıkılan yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Diyarbakır Başsavcısı Mustafa Çelenk zaten takibe başladı. Ama şu anda önceliğimiz kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Sonra arkasından yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olan varsa hepsi bunun hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak. Bundan emin olun."

Her adımın bir zamanlaması olduğunu belirten Bozdağ, "Şimdi acımız var, enkaz altında bir sürü canımız var. Bizim önceliğimiz bunlar. Zaten yargı ile ilgili süreci savcılar takip ediyor, onlar gereğini yapacaklar" diye konuştu.

Etiketler bekir bozdağ ihmal hesap ihmali olan hesabını verecek
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