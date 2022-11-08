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Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 ve F-35 açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 ve F-35 açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler ve F-16 konusunda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Türk vatandaşlarının ABD vizesi alma konusunda yaşadığı zorluklara değinen Çavuşoğlu, "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı." dedi.

"F-16 KONUSUNDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

F-16 ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi konusu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerinin devamında, "Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık." dedi.

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