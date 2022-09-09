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Bakan Ersoy Kız Kulesi'nin açılacağı tarihi açıkladı

Bakan Ersoy Kız Kulesi'nin açılacağı tarihi açıkladı

Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür Bakanı Ersoy, Kız Kulesi'nin açılacağı tarihi açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.

İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek? Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu. Müzekart uygulaması burada da geçerli olacak. Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" dedi.

Etiketler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kız kulesi açılış
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