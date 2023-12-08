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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüşecek

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüşecek
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini duyurdu.

Keçeli'nin verdiği bilgiye göre, Bakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun Washington'da olduğu kaydedildi. Bakan Fidan'ın Blinken'la görüşüleceği ifade edildi.

 TALEP ABD'DEN GELD

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları kapsamında karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini bildirdi.

Bakan Fidan'ın ABD tarafının talebi üzerine Blinken'la ikili bir görüşme yapacağını belirten Keçeli, Fidan'ın düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesinin planlandığını bildirdi.

Öncü Keçeli, temas grubunun yarın Kanada’da görüşmeler gerçekleştireceğini, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ayrı toplantı yapılmasının planlandığını ifade etti.

Etiketler bakan Fidan abd görüşme
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