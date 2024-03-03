Bakan Fidan açıkladı: Gazze'de ateşkes olacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de beklenen ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuştu. Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi, 19 Devlet ve Hükümet başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı'nın katıldığını söyledi.

Bakan Fidan ''Forumda Gazze konusunda görüşmeler yapıldı, küresel sistemin adaletsizliğine dikkat çekildi. Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi.'' dedi.

''GAZZE'DE RAMAZAN'DAN ÖNCE ATEŞKES İÇİN CİDDİ BİR ÇABA VAR''

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkes sorusuna şu yanıtı verdi:

''Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık, yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''

Rusya-Ukrayna savaşı da sorulan Hakan Fidan, ''İşgalin tanınması manasına gelmiyor ama işgalin tanınması ve egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz.'' diye konuştu.

BAKAN FİDAN ABD'YE GİDİYOR

Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere önümüzdeki hafta ABD'ye bir seyahat planlandığını da söyledi.