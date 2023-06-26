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Bakan Fidan, Ervin İbrahimoviç ile görüştü

Bakan Fidan, Ervin İbrahimoviç ile görüştü
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Resmi temaslarda bulunmak için Karadağ'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı" denildi.

Etiketler Hakan Fidan Ervin İbrahimoviç
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