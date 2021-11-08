Bakan Gül’den Bakan Soylu’ya yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birkaç gün önce "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine, isim vermeden tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı'nın Ankara'da bir otelde düzenlediği 'Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu', Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in katılımıyla gerçekleşti.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bakan Gül, isim vermeden Bakan Soylu'nun "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine yanıt verdi.

“BİZİM REHBERİMİZ HUKUKTUR”

Adalet Bakanı Gül, “Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti” ifadelerini kullandı.

"MAHKEME KARARI BİZİM ARKAMIZDAN GELSİN"

Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” ifadelerini kullanmıştı.