Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.