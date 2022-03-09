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Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanlarına özlük hakkı ve 14 saat müjdesi

Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanlarına özlük hakkı ve 14 saat müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili çalışmada önemli bir mesafe katedildiğini, son noktaya gelindiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili, "Çalışmada son noktaya gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi.

 Bakan Koca, özlük haklarını alamadığını iddia eden doktorların yurt dışına gitmesi ve eylemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” cümlesinin anımsatılması üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir; 14 Mart günü Tıp Bayramını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yapılacak düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi, cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim."

Etiketler fahrettin koca sağlık bakanı özlük hakları 14 saat doktorlar sağlık çalışanları
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