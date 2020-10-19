Bakan Koca açıkladı: Üniversiteler ne zaman, nasıl açılacak ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar:

"Pandemiyi hiç kimse kestiremedi, kestirebilir olmak da mümkün değildi. Erken dönemde Türkiye'nin etkilenebileceği durumu da biraz zayıftı. Çin'le ilişkilerimiz o dönemde zayıf olduğu için daha çok İran'a geçiş dönemi olduğunda biz daha tedirgin oldu. İran'ın etkisinden Bilim Kurulu olarak ciddi anlamda etkilenebileceğimizi düşünerek sıkı tedbirler aldık. İran gibi bu kadar yoğun ilişkimizin olduğu günde sadece sınırdan geçisin 4 bin 4 bin 500 kişinin olduğu bir dönemde Türkiye bu dönemde o etkiyi bertaraf ettik. Özellikle Avrupa'nın yoğun trafiği etkilenmeme durumu olamazdı. O nedenle İstanbul bizde dalganın ilk merkezi olmuş oldu.

CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

"Şunu net ifade edeyim. İran'ı örnek vermem gerekirse biz Bilim Kurulu olarak çok tartıştık ve endişe duyduk. Bunun için alınması gereken tedbir de kapıların kapatılabileceğine dair Bilim Kurulu'nda da bir kanaat yoktu. Ben İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Kum kentinin karantinaya alınması gerektiğini ifade etmiştim. Kendileri bu konuda tedirgin olmamamızı ve kontrol altında olduğunu söylemiştim. Cumartesi günü bir şehidimizin cenazesinde Cumhurbaşkanımızın yanına giderek durumun önemli olduğunu kendisiyle görüşmem gerektiğini ifade etti. Arabasına binerek İran'da durumun iyi olmadığını ve bizim bundan ciddi etkilenebileceğimizi ve Bilim Kurulu'nun da bu noktada kaygısının yüksek olduğunu ifade ettim. Sayın Ruhani ile görüştüklerini ve bir sorun olmadığı söylediklerini ifade ettiler. Ben bir takım somut bilgiler aktardım. Emin ol o saatte alınması gereken tedbir sınırların kapatılması oldu. Hatta Irak'ın kapatalım dediler. Ben araçtan indikten sonra basın toplantısı yaptım. Sayın İçleri Bakanımızla da görüşerek sayın Cumhurbaşkanımızın talimatının orada duyurusunu yapmış olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin alınan kararlardaki hız ve sonucuna çok somut bir örnek olsun diye söylüyorum.

HASTA-VAKA SAYISI

"Özellikle pandemi 83 milyonun birlik beraberlik içinde mücadele etmesi gerektiği bir mücadele. Farklı düşünenler de olsa biz 83 milyonun beraberliğini sağlamak zorundayız. Vatandaşımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı olamaz. Bu misyonumuzu koruyan ve 83 milyonun motivasyonunu güçlü kılan bir söylem içinde olmalıyız. Burada ben ilk günden itibaren söylüyorum. Benim verdiğim rakamların tamamının doğru olduğunu söylüyorum. Bizim veri olarak çok ciddi altyapımız var. Vatandaşımızın ihtiyacı olan bilgileri veriyoruz. Şöyle bir durum söz konusu oldu. 'Vakaydı hastaya niye geçildi' Dünya test politikasında yaygın test yaparak pozitif olanları bildirmek şeklinde bir yaklaşım içindeydi. Biz Türkiye olarak ilk günden itibaren iki semptomu olan kişiye test yapılması şeklinde bir test yaklaşımımız var. Biz semptomu olanlara test yapıyor ve DSÖ'ye bildiriyorduk. Dünyanın normalleşmeye geçtiği bir dönemde Avrupa test politikasını değiştirdi. Ağırlıklı hastaneye solunum sıkıntısı olmadıkça gelmemeye, bizler ise o dönemde yaygın normalleşmeyle birlikte semptomu olanlar dışında semptomu olmayan kişilere kesitler taramalar ve saha çalışmaları yapmaya başladık Temmuz ayından itibaren. Biz hastayı nasıl tanımlıyoruz? Hasta bulgusu olan testi pozitif olan kişi olarak tanımlıyoruz. Hasta olarak semptomlu olan kişilere yaptığımız için hasta olarak ayrıştırmayı tercih etmiş olduk.

YENİ KISITLAMA GELECEK Mİ?

"Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maske bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

Önümüzdeki günlerde karar veya öneri söz konusu olacak"

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAKİ MENZİL İDDİALARI

"Vatandaşlarımız şundan emin olsun beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun."



