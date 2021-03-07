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Bakan Koca vaka sayıları artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca vaka sayıları artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. En çok vaka artışı olan il Sinop, vaka görünme oranı en çok azalan il ise Ordu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından 100 bin nüfusta vaka görünme oranı çok artan ve azalan illeri açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım” ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı grafikler:

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandıİllere göre haftalık vaka sayıları açıklandıGüncel

 

Etiketler fahrettin koca vaka sayıları artan vaka sayıları azalan iller koronavirüs
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