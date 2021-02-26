  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Şubat 2021 22:12

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

vaka , iller , bakan koca , korona , vaka sayısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM