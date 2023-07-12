Bakan Özhaseki İstanbul'da kentsel dönüşümdeki son durumu açıkladı

Bakan Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm dahilinde İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünün bitirildiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm dahilinde İstanbul’da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümünün dönüşümünün bitirildiğini duyurdu.

“İSTANBUL’UMUZU AFETLERERE DİRENÇLİ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ”

Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle riskli yapıları yenileyerek vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ve çevre dostu yapılara kavuşturuyoruz. İstanbul'umuzu da deprem başta olmak üzere, afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlıyız.

“800 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK”

İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Vatandaşlarımıza evlerini, yeni sağlıklı yuvalarını teslim ettik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci de devam ediyor. 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü aşama aşama bitireceğiz. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik"