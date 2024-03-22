Bakan Özhaseki'den fay hattı açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hiç kimse bu ülkede bizimki 3'ncü derece, bizimki 4'ncü derece bir şey olmaz falan gibi bir hisse kapılmasın. Şu anda 500'e yakın kırılmamış fay hattı var ülkemizde. Bundan ibret almak lazım. Ders çıkarmak lazım." diye konuştu.

Bir dizi programa katılmak için Kayseri'den hava yoluyla Tokat'ta gelen Bakan Özhaseki, kent merkezinde kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulundu. İncelemeler sonrası basın açıklaması yapan Bakan Özhaseki, "Her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu coğrafyanın da iki tane kusuru var, bir tane de değil. Birisi fitne odaklar, hiç bitmek bilmez. Birisi de yerin altında. Aynı ülkeler tarafından desteklenir. Amaçları aynıdır. Siz baktığınız zaman soldan sağa bir yelpaze gibi görürsünüz ama PKK'sından İŞİD'ine FETÖ'sünden DHKPC'sine hepsi aynı ülkeler tarafından desteklenir. Amaçları da tektir. Galip gelen Türk Devleti oldu. Onları toprağa gömdük, bir daha da çıkamayacaklar Allah izin verirse. İkincisi de deprem. Bizim gerek ana karamızda gerekse denizlerimizde son yüzyılda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısı 231'dir. Yani bu memlekette her sene 2 veya 3 tane yıkıcı şiddette deprem oluyor. Ölen insan sayımız 130 bin. Maddi hasar milyarlarca dolar. Bilinen çok net fay hatları var. Birisi Erzincan, Van Gölü civarından başlayan, şehrimizi de ilçelerimizi de içine alarak, Bolu'dan, Abant'tan, Marmara'ya kadar devam eden Kuzey Anadolu-Fay hattı. İkincisi de neredeyse aynı yerden başlayarak Akdeniz'e doğru inen Doğu Anadolu fay hattı içine Adıyaman'ı alıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Hatayımızı alıyor. Bir de Ege bölgesi, İzmir başta olmak üzere çok riskli. Hiç kimse bu ülkede bizimki 3'ncü derece, bizimki 4'ncü derece bir ey olmaz falan gibi bir hisse kapılmasın. Şu anda 500'e yakın kırılmamış fay hattı var ülkemizde. Bundan ibret almak lazım. Ders çıkarmak lazım. Her ne yapıyorsak mutlaka bu deprem gerçeğini bilerek hareket etmemiz lazım" dedi.

'AK PARTİLİ BELEDİYELERİN DIŞINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNE DE SOYUNAN KİMSE YOK'

Bakan Özhaseki konuşmasının devamında, "Dünyada başka bir çözüm de bulunamadı bu işe. O da kentsel dönüşüm. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir yasa çıktı. Şu ana kadar 2 milyon 250 bin konut değiştirilir, dönüştürülür. 452 bininin de inşaatı şu anda devam ediyor. Bu bizi kesmediği için meclisimize getirdik. Biz orada yeni yasalar çıkardık. Yeni bütçeler ayırdık. Tüm Türkiye'de şu anda kentsel dönüşüm yapabilmek için büyük bir seferberlik ilan ettik. Her tarafa koşuyoruz. Her bir tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Ama şunu hepimizin bilmesi lazım. Kentsel dönüşümün doğru ve hakkıyla yapılabilmesinin tek şartı şu üç grubun bir araya gelmesi. Bir bakanlık, iki belediye, üç vatandaş. Eğer bu üç grup bir araya geldiğinde uzlaşıyla, anlaşmayla orada önlerine bakıyorlarsa işimiz çok kolay. Değilse işimiz iyice zorlaşıyor. Değerli arkadaşlar, bakanlık olarak biz hazırız. Türkiye'nin her yerinde bütün belediyelere duyuruda bulunuyoruz. A, B, C, D, E partili kim varsa gelsin yeter ki kentsel dönüşümde imkanlarımızı sonuna kadar biz seferber edeceğiz. Ama ne yazık ki AK Partili belediyelerin dışında kentsel dönüşüm işine de soyunan kimse yok" diye konuştu.



'BUNLARA DA BİZ DEPREM TURİSTİ DİYORUZ'

Bakan Özhaseki CHP'yi de eleştirerek, ''Özellikle yandaş sanatçılar çağırıp büyük paralar veriliyorsa 'beni parlatın' diye organizasyon firmalarına milyonlarca lira akıtılıyorsa emin olun hesabını veremezler. Onların öğrendiği bir belediyecilik var. Ben nihayetinde 20 kusür sene belediye başkanlığı yaptım. Ömrüm işte bu hizmetlerle geçti. Yerel yönetimler ve bakanlıkta İlk defa 2019'dan itibaren bir belediyecilik anlayışıyla karşılaştım. Başını İstanbul çekiyor, diğer şehirlerde ayak uyduruyorlar. Ajanslara büyük paralar ayırıyorlar. İstanbul'da ajanslara verilen para, kentsel dönüşüm için ayrılan paranın tam iki misli. Ajanslar ne yapacaklar? Beyefendiyi parlatacaklar. Oturacak, alkışlayacaklar, kalkacak, alkışlayacaklar. Tatile gidecek, iş başındaymış gibi gösterecekler. Her taraf kardan tıkanmış olacak. İngiliz büyükelçisi ile yemek yiyecek. Ama beyefendi iş başında gibi gösterecekler. Parlattıkça parlatacaklar. İstanbul buna dar geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı istiyor. Orası da olmaz Cumhurbaşkanlığı, bunu kim yapıyor? Kim şişiriyor? Bu sosyal medya, fenomenler onların trolleri emin olun. Bazen diyorlar ki mesela çok makul meşru bir şey söylüyorum. Hadi vurun Özhaseki'ye diyorlar. 50 yüz bin kişi sabaha kadar hakaretten geçilmiyor. Aynı sözlerine ertesi günü bir daha tekrarlıyorum. Çünkü makul bir şey söylüyorum ben. Bu belediyecilik değil arkadaşlar. Deprem bölgelerinde bunların çoğu geldiler. Bütün belediye başkanlarımız orada. Bu arkadaşlar özel jetlerle geldiler. Selfiler çekindiler. Bunlar da biz deprem turisti diyoruz. Ne diyelim başka? Onların başka bir dünyası var böyle. Ama biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar böyle yapıyor diye biz hizmetten vazgeçecek halimiz yok'' diye konuştu.