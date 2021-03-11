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Bakan Selçuk'tan velilere ''cep telefonu'' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla velilere cep telefonlarını bırakmak için bir köşe yapmaları çağrısında bulundu.

Selçuk, bir okulda öğrencilerin dersten önce cep telefonlarını bıraktıkları rafı işaret ettiği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba?" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler bakan selçuk çağrı veliler
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