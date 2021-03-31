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  3. Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, , uyuşturucuyla mücadele, asayiş, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları konuşuldu.

Sunumun ardından konuşan Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemli olduğunu belirterek, İstanbul Sözleşmesi üzerinden gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet konusunu siyasi arenaya çekmek isteyen, bunu planlayan bir küresel aklın bulunduğunun ortada olduğunu belirten Soylu, "Mevcut durumda kadın cinayetleri 2018'de 279, 2019'da 336 ve 2020'de ise 267 olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.

Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine değinerek, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54 bin 488'i de asıllıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olayların bildirilme sayısının yükseldiğini ama aile içi şiddet olay sayılarında da yüzde 9'luk azalma gerçekleştiğini vurgulayan Soylu, "2020'nin ilk 3 ayında 49 bin 477, 2021'in ilk 3 ayında ise 45 bin 170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı yüzde 30, cinsel tacizde yüzde 16, cinsel saldırıda da yüzde 7,2 azalma söz konusudur. " değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler bakan soylu görüşme toplantı emniyet müdürlüğü
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