Bakan Soylu Adil Öksüz sorusunu beğenmedi !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin FETÖ firarisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili sorusuna, "Antalya'daki turist sayısı 15 milyonu aştı, bundan daha güzel haber var mı?" şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin FETÖ firarisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili sorusuna, "Antalya'daki turist sayısı 15 milyonu aştı, bundan daha güzel haber var mı?" şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.

Soylu, 15 Temmuz'dan sonra kamudaki temizlenme hareketinin yanı sıra, hem güvenlik alanında köklü bir strateji değişikliğine gittiklerini hem de cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle sivil yönetim alanlarında da değişim ve dönüşüm başlattıklarını söyledi. Soylu, "Şunun bilinmesini isterim ki bu adımlar ve gelişmeler 15 Temmuz'un bizde oluşturduğu travmanın sonucu falan değildir. Bilakis 15 Temmuz, 2002'de başlayan bu planlı kalkınma ve değişim dönemine, vesayet yapısının verdiği son tepkidir. 15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmeler de o eski ve köhne anlayışın tüm izlerinin temizlenmesi hareketidir" dedi.

KÜRESEL HAREKETLİLİK VATANDAŞLIK PROBLEMİ YARATIYOR

Her şeyin siyaset olmadığına vurgu yapan Soylu, her şeyin iktidar- muhalefet çekişmesi olmadığını söyledi. Soylu, "Dünyada bir insan hareketliliği var, bunu tetikleyen bir güvenlik sorunu ve gelir eşitsizliği var. Haliyle küresel insan hareketliliğinin getirdiği vatandaşlık problemleri var. Düşünün ki bir Afganistanlı eğer kaçak gelirse emniyet birimlerimizin yasal göçmen olarak gelirse göç idaresinin, çalışma izni almak isterse Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, vatandaşlık başvurusu yapmak isterse sizlerin muhatabıdır. Böylesine karmaşık bir soruna temas ediyorsunuz. Ülke olarak göçü engelleme değil yönetme politikasını benimsedik, şartlar ne olursa olsun bundan sarf-ı nazar edecek değiliz. Ancak dünyadaki bu nüfus hareketliliğini de doğru okumak, kendi iç dengelerimizi de göz ardı etmeden buraya doğru çözümler üretmek durumundayız" dedi.

ADİL ÖKSÜZ SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Bakan Soylu, konuşması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, FETÖ firarisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili “Adil Öksüz’ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK’ya, DHKP-C’ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ’ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.” Şeklinde yaptığı açıklama ile ilgili gelen bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Antalya'daki turist sayısı 15 milyonu aştı, bundan daha güzel haber var mı?"