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  3. 22 Aralık 2020 20:34

Bakan Soylu: Allah'ım aklıma mukayyet ol

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözlerine "Allah'ım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" yorumunu yaptı.

Bakan Soylu: Allah'ım aklıma mukayyet ol
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Allah’ım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" diyerek paylaştı.

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