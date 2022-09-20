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Bakan Soylu ceset torbalarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da devam eden ‘Eren Abluka-34’ operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin cansız bedenlerinin bulunduğu “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı.

‘Eren Abluka-34' operasyon çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında güvenlik güçlerince 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, “Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında Jandarma SİHA'nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler” notunu paylaştı.

Operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Etiketler ceset torbası sarı torba süleyman soylu pkk terör terörist tsk asker mehmetçik
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