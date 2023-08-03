Bakan ''ücretsiz olacak'' demişti, zam geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ücretsiz olacağını söylediği rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısına zam geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2022'nin kasım ayında ücretsiz olacağını açıkladığı HPV aşısında 8 ay geçmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadığı gibi aşı ücretlerine de zam geldi.

Tek dozunun fiyatı 2023 Ocak’ta 1993 TL olan bu aşı, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuru 2023 Temmuz itibarıyla yüzde 30,5 oranında artırılınca zamlandı ve 2 bin 575 TL’ye çıktı. Yani 9-14 yaş aralığı için bu aşının maliyeti ocak ayında 3 bin 989 TL iken temmuz itibarıyla 5 bin 150 TL’ye çıktı; 14 yaş üstü için ise 2 bin 979 TL’den 7 bin 725 TL’ye ulaştı.

HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ücretsiz karşılanmaması talebiyle dava açan kadınların hukuk mücadelelerini kazanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaşın üstüne ücretsiz HPV aşısı yapılması çalışmalarına başladıklarını söylemişti.

Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklama yapmış ve “Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz” demişti.