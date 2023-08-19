Bakan Yerlikaya duyurdu: İkna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne mensup N.K ve F.U.'un ikna çalışmalarıyla teslim olarak ailesine kavuştuğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmalarıyla N.K. ve F.U. isimli terör örgütü mensuplarının teslim olduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetleriyle 45 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu ifade etti.

“Diyarbakır Annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır Surları kadar güçlüdür.”



"45 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU İKNA EDİLEREK TESLİM OLDU"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır Annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır Surları kadar güçlüdür.

Ve son 2 günde, iki anne daha evlatlarına kavuştu. Evlat nöbetinin 1446. günü, N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı’ndan teslim oldu. Annesi ve ailesiyle kavuştu.

Evlat nöbetinin 1447. günü ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısından teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu.

Diyarbakır Annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı EVLAT NÖBETLERİYLE bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz!”