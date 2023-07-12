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Bakanlık açıkladı: O illerde görev yapanlara yüksek hizmet puanı

Bakanlık açıkladı: O illerde görev yapanlara yüksek hizmet puanı
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illerin hizmet bölgeleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen yerlerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenlemeye gitti. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2023'ten itibaren 3 yıl süreyle üçüncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilecek. Bu yerlerin geçici süre ile üçüncü hizmet bölgesine çıkarılmasıyla, burada görev yapan öğretmenler ile yeni göreve başlayacak öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alması sağlanacak.

Etiketler meb açıklama hizmet
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