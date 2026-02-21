  1. Anasayfa
Bakanlık bu manzarayı affetmedi: İki belediyeye toplam 9,3 milyon TL ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre mevzuatına aykırı atık depolayan İzmir'in Buca ve Foça belediyelerine milyonlarca liralık ceza kesti.

İzmir'de çevre denetimlerine takılan iki belediyeye ceza kesildi. Buca Belediyesi, aynı ihlali 3 yıl içinde 3 kez tekrarlayınca rekor bir yaptırımla karşılaştı. Tam 7 milyon 38 bin TL. Öte yandan mera alanına çöp döken Foça Belediyesi'ne de 2,3 milyon TL ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde Mustafa Kemal Mahallesi’nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlendi. Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edildi. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi’ne yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'üncü kez tekrarlaması nedeniyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 TL olarak uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE TOPLAM 9,3 MİLYON TL CEZA

Foça’da da bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı’na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı sonrası harekete geçti. Denetimlerde; alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı’na 2 milyon 346 bin 309 TL ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 TL çevre cezası uygulandı. 

