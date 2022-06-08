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Bakanlık duyurdu! Binlerce kaçak Afgan ülkesine gönderildi

Bakanlık duyurdu! Binlerce kaçak Afgan ülkesine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, ocak ayından bu yana 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi.

Etiketler içişleri bakanlığı afgan kaçak göçmen
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