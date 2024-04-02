Bakanlıktan İstanbul’daki yangın faciasıyla ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayıyla ilgili olarak 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişinin görevlendirildiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirilmiş olup, İstanbul Bölge Müdürümüz olay yerine hareket etmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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