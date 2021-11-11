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Bakanlıktan milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakanlıktan milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3600 ek gösterge ve asgari ücret tespiti konularının çalışma takviminde olduğu belirtilirken EYT ile alakalı bir çalışmanın öncelikli gündemde olmadığı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

"GÜNDEMDE EYT İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi. 

Etiketler bakanlık ek gösterge eyt
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