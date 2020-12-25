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  3. 25 Aralık 2020 22:27

Balık tutmak için çıktı, bir daha dönemedi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, balık tutmak için gölete giden 60 yaşındaki adam suda ölü olarak bulundu.

Balık tutmak için çıktı, bir daha dönemedi
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çukurkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için evden çıkan evli ve 3 çocuk babası Mulla Emili, saatin ilerlemesine rağmen geri dönmedi. Emili'den haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine gölete gelen ekipler, su içerisinde Emili'nin cesediyle karşılaştı. Sudan çıkartılan Emili'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Balık tuttuğu sırada gölete düşüp, boğularak yaşamını yitirdiği düşünülen Emili'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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