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Balon balığı avcılığı destek ödemesi değişti

Balon balığı avcılığı destek ödemesi değişti
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Balon balığının lagocephalus sceleratus türü için 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıklarından bazılarının Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre; lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı destekleme kapsamında bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

BALON BALIĞININ BERTARAF İŞLEMİ

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemeler bulundurulacak.

Balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak, karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de de en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ise yürürlükten kaldırıldı.

AA

Etiketler balon balığı Balon balığı avcılığı avcılık destek ödeme lagocephalus sceleratus
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