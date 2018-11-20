Bankacı kardeşlerin zimmet davasında karar

Erzurum'da çalıştığı bankadan zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı ödemek için 1 milyon 370 bin lirayla "iddaa" oynayıp kaybettiği öne sürülen İ.C.O. ile görev yaptığı başka bir bankadan usulsüz işlemler gerçekleştirerek kardeşine para aktardığı öne sürülen A.Z.T.'nin yargılandığı davada sanıklardan O. "zimmet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 6 ay, T. ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İ.C.O., sanıkların avukatı Fatih Topal ile şirket ve banka avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, O.'nun tutuksuz yargılanan ablası A.Z.T. ise katılmadı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların şirketlerin hesaplarından zincirleme şekilde değişik miktarlarda parayı zimmetlerine geçirdiklerini ve eylemlerini birden fazla sahte evrakla yaptıklarını anlatarak, "zimmet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

T.'nin zimmete konu parayı kovuşturma başlamadan ödemesi nedeniyle bu suçtan verilecek cezasında indirime gidilmesi gerektiğini anlatan savcı, her iki sanık hakkında her ne kadar "dolandırıcılık" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından dava açılmasına rağmen kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından bu suçlardan beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca tutuklu sanık O.'nun bu halinin devamına karar verilmesini istedi.

Avukat Topal, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, olayda sadece bir bankanın zarar gördüğünü ve O.'nun zincirleme şekilde zimmet suçunu işlemediğini savunarak, "Müvekkilime parayı ödemesi için imkan tanınmasını istiyoruz. Çünkü cezaevinde kalırsa parayı geri ödeme durumu söz konusu olmayacaktır. Eylem basit zimmettir." ifadelerini kullandı.

O., son sözü sorulunca "Pişmanım. Bu suçtan dolayı zarar gören herkesten özür diliyorum. Tahliye edilirsem bankanın zararını geri ödeyebilmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, O.'nu "zimmet" suçundan önce 6 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası verdi.

Suçun zincirleme şekilde oluştuğundan artırıma ve ardından takdir indirimi uygulayarak indirime giderek cezayı 6 yıl 3 ay hapis ve 5 gün adli para cezasına çeviren heyet, O.'na "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek bu suçtan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca O. hakkındaki "dolandırıcılık" suçunun "zimmet" suçu kapsamında kaldığından bu suçtan "karar vermeye yer olmadığına" hükmederek, sanığın zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı bankaya ödemesini kararlaştırdı.

O. hakkında suçu itiraf etmesinden dolayı hükümle birlikte tahliye kararı veren heyet, abla T.'ı ise "zimmet" suçundan 6 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti.

Suçun zincirleme şekilde işlenmesi sebebiyle bu cezayı 7 yıl 6 ay hapis ve 6 gün adli para cezasına çıkaran heyet, T.'ın zimmetine geçirdiği parayı geri ödemesini de göz önünde bulundurarak sanığın cezasını 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 gün adli para cezasına düşürdü.

Heyet, T.'a "özel belgede sahtecilik" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini karara bağlayarak, bu suçtan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir bankada ticari müşteri ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan İ.C.O.'nun 13 Kasım 2017'de şube müdürüne müşteri hesaplarından suistimal nitelikli işlemler gerçekleştirdiği itirafında bulunduğu kaydediliyordu.

İddianamede, O.'nun çalıştığı bankanın müşterilerinden inşaat ve gıda firması adına şirket yöneticilerinin bilgisi dışında borçlu ve alacaklı cari hesaplar tahsis ettiği, borçlu hesaplara kredi kullandırarak alacaklı hesaplara aktardığı, bu tutarları da EFT veya havale yoluyla zimmetine geçirdiği belirtiliyordu.

O.'nun sahte belge tanzimiyle 3 milyon 175 bin lirayı zimmetine geçirdiğinin aktarıldığı iddianamede, O.'nun bu işlemleri yaparken şirket yetkililerinin imzalarını taklit ettiği, yaptığı işten dolayı pişmanlık ve vicdan azabı nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu, yaklaşık 4 ay boyunca bu borcu kapatmak için çabaladığı ve başka yol bulamayınca banka müşterilerinden temin ettiği 1 milyon 370 bin liranın tamamı ile iddaa oynadığı ve başarısız olunca da bankanın itibarının zedelenmemesi için yaptığı işlemleri şube müdürüne anlattığı aktarılıyordu.

İddianamede, sanık A.Z.T.'ın ise küçük kardeşinin hem ailevi hem de ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu ve bundan dolayı intihar edebileceğini söylemesi üzerine üzülüp çalıştığı bankanın müşterisinin imzasını taklit ederek 1 milyon 298 bin lira para çektiği ve kardeşine elden teslim ettiği yer alıyordu.

İddianamede, O. ve T.'ın "özel belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11 yıldan 32 yıla kadar hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyordu.