Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı: 5 kişi tutuklandı

Banu Parlak'ın geçtiğimiz günlerde iş yeri kurşunlanmıştı. Saldırı ile ilgili olduğu belirtilen 5 kişi tutuklandı.

Şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasına yönelik 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı. Aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'I İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak, fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı olaydan sorumlu tutan açıklamalarda bulunmuştu.

Parlak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. 'Banu Parlak’ı vurmam için beni tutular' diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte” ifadelerini kullanmıştı.

DHA