Barda silahlı saldırı olayında yeni gelişme

İstanbul Ataşehir'de ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahne aldığı ve yaş gününü kutladığı barın önünde ateş açan 2 kişi ile onlara müdahale eden bir kişi gözaltına alınmıştı.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 3 kişiden saldırganlardan İsmail Ç. ile onlara müdahale edip birini yaralayan Metin Y. adliyeye sevk edildi.

Ayağından yaralanan Seyfi D.'nin ise işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

'MEDYATİK ETMEYİN ADAMI'

Şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinde, “Mekân sahibiyle aramızda husumet vardı, o yüzden yaptık” dedikleri öğrenildi.

Şüphelilerden bir tanesinin yakını ise “Medyatik etmeyin adamı” diyerek medyanın çekim yapmasına tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Andromeda rezidansın içinde bulunan Shot Bar'da sahne alan ve 50. yaş gününü kutlayan Volkan Konak, sahnede şarkı söylerken, bara İsmail Ç. ve Seyfi D. geldi. İddialara göre İsmail Ç., araçtan pompalı tüfekle indi. Barın girişinde barın sahibi olan amcası Nazif Ç.'ye, "Vatan haini Volkan Konak'ı niye sahneye çıkardınız." diyerek ateş açtı. Mermiler barın tavanına isabet etti. İsmail Ç. ve Seyfi D.'ye barın girişindeki korumalar müdahale etti. İsmail Ç. ve Seyfi D. daha sonra kaçtı. 2 kişiyi Metin Y. adlı bir kişi takip etti. Ataşehir Diş Hastanesi önünde 2 kişiyi yakalayan Metin Y. ve 2 kişi arasında kavga yaşandı.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Kavga sırasında Metin Y., Seyfi D. 'yi bacağından vurarak yaraladı. Polis, İsmail Ç. ve Metin Y.'yi olaylarda kullandıkları silahlarla yakaladı. Seyfi D. hastaneye kaldırıldı. İsmail Ç.'nin 6 adet kasten yaralama ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten suç kaydı çıkarken, Seyfi D.'nin tehdit ve hakaretten kaydı çıktı.

Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere göre barın önüne otomobille gelen iki kişiden biri elinde pompalı tüfekle araçtan indi. Mekânın sahiplerinin akrabası olduğu öne sürülen İsmail Ç. Volkan Konak’a hakaretler yağdırdıktan sonra havaya ateş açtı.

ALİ AĞAOĞLU DA ORADAYDI

Volkan Konak'ın sahne aldığı gecede ünlü şarkıcıyı dinleyenler arasında Ali Ağaoğlu, Emel Müftüooğlu ve Elif Kaya gibi ünlü isimlerle de vardı. Konak'a sürpriz doğum günü organize eden grup silah sesleri ile neye uğradığını şaşırdı.

VOLKAN KONAK'TAN İLK AÇIKLAMA: 'BENİMLE ALAKASI YOK OLAYIN'

Saldırıdan kısa süre sonra Volkan Konak’ın yapımcısı Polat Yağcı ve şarkıcı Koray Avcı mekâna geldi. Yaşanan saldırının ardından gazetecilere açıklama yapan Konak; “Olayın benle alakası yok arkadaşlar. Alkollü olan mekânlarda olur böyle şeyler. Biri gelmiş havaya ateş etmiş, bana yazıp çizmişler. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. Ailem de çok üzgün... Ben sahnedeydim, şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlaydım. Bu olayın benimle hiçbir alakası yoktur” dedi.

VATAN HAİNLİĞİ BANA YAKIŞMAZ

Muhabirlerin “Size vatan haini deyip ateş açıldığı söyleniyor” sözlerine Konak, “O cümle bana yakışmaz zaten, o yanlış bir haber. Tüm dostlarım burada. Polat Yağcı, Ali Ağaoğlu, Koray Avcı hepsi burada. Ama vatan hainliği cümlesi bize yakışmaz” şeklinde cevap verdi.