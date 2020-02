Barolardan HSK üyelerine istifa çağrısı

Gezi Davası’nda sanıklar hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti için Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından verilen soruşturma iznine barolar tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda hakimlerin emir ve talimatla hareket etmeyecekleri vurgulanırken HSK üyelerine verdikleri karar nedeniyle istifa çağrısında bulunuldu.

Ankara Barosu’nun açıklamasında şöyle denildi: “Beraat kararı veren mahkeme heyeti hakkında soruşturma izni verilmesi; ülkenin karış karış toprağında adaleti tesis etmek üzere görev yapan her hakimin vicdanına konulmak istenen ipotek ve tüm yargı mensuplarına verilmiş cüretkar bir gözdağıdır. Hakim ve savcılar; yargı bağımsızlığının olmadığı ve avukatlığın etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir sistemde edilgen olmak kaydıyla atanmış devlet memurlarıdır. Tarih bir kez daha göstermiştir ki; yargıyı yargı yapan tüm değerler ve savunma hakkı, sadece avukatların varlık sebebi değil hakim ve savcıların vicdanlarını her türlü emir, lütuf ve şüpheden azat eden şeyin bizzat kendisidir. Hukuk kıyafeti giydirilmiş bu siyasi gözdağı olmak üzere yargı üzerinde kurulmaya çalışılan her türlü tahakkümün karşısındayız.”

Ordu Barosu da HSK kararlarına tepki göstererek, “HSK’nın Anayasa’nın açık hükmüne rağmen -daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere- verilen özellikle beraat kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması benzer yapan mahkeme hâkimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve anayasanın açık ihlalidir. Bu ihlalin siyasal iktidarın yönlendirmesi ile olduğu izlenimi ise çok daha vahimdir. Hukuk devletinden bahsedilebilmesi için; adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız. Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hâkimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK Üyelerini istifaya davet ediyoruz.” dedi.

Ordu Barosu gibi Amasya Barosu da “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez” diyerek HSK üyelerini istifaya çağırdı.

ANTALYA BARO BAŞKANI: SARAY SOYTARISI

Diğer yandan Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, Gezi davasıyla ilgili “Konuşma gereği görmüyorum” açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balkan, “Daha birkaç gün önce ‘Saray Soytarısı’ olarak anılan Saray Bekçisi Metin Feyzioğlu, Gezi davasıyla ilgili konuşma gereği duymuyormuş. TBB Başkanlık Makamını işgal eden bu ilkesiz ve omurgasızı hukuk dünyasından aforoz etmek boynumuzun borcu olsun” dedi.

NE OLMUŞTU?

Salı günü Gezi davasında çıkan kararı değerlendiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala’yı işaret ederek, “Bir manevra ile dün onu (Osman Kavala) beraat ettirmeye kalktılar. Onunla beraber başkaları da bu işin içinde” demişti. Erdoğan’ın açıklamalarından sonra, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala’nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni vermişti.