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Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni gelişme: Adliyeye getirildi

Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni gelişme: Adliyeye getirildi
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Türkiye'yi yasa boğan Bartın Amasra'daki maden faciasına ilişkin, patlama yaşanan madende toplanan deliller adliyeye getirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Etiketler delil adliye
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