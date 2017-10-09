Barzani'ye çifte darbe !

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Güvenlik Kurulu Bağdat’ta Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrasında, Bağdat'tan bir hamle daha geldi. Irak hükümeti, Kürtlerin sahip olduğu cep telefonu operatörünü kontrol altına almak ve merkezini de Bağdat'a taşımak istediklerini açıkladı.

Hükümet, hangi operatörlerin bu karardan etkileneceğini ya da nasıl yaptırım uygulayabileceklerini açıklamadı. Ancak ülkede Bağdat merkezli Zain dışında, Erbil merkezli Korek ve Süleymaniye merkezli Asiacell bulunuyor. Bu kararın Korek ve Asiacell’i hedeflediği tahmin ediliyor.

Referanduma hukuki işlem

Açıklamada, IKBY’deki referandumu gerçekleştiren memurların tespit edildiği ve bunlarla ilgili "hukuki işlem" başlatıldığı da belirtildi. Ayrıca, IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki yönetimin federal hükümete geçmesi için yeni adımlar atılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

IKBY’deki yetkililerin petrol gelirini içeren banka hesaplarına el konulması hakkında da atılan adımların takip edildiği ifade edilen açıklamada, “Bu adımlar ve alınacak kararlarla Irak gelirlerinin iadesi ve yolsuzluk yapanların peşinden gidilmesi sağlanacak.” denildi.

Öte yandan Bağdat yönetiminin, İran ve Türkiye’den de IKBY ile olan tüm sınırların kapatılması ve sadece Bağdat hükümetiyle ilişki kurulmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, yönetimin IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılmasını istediği aktarıldı.

Irak Milli Güvenlik Kurulunun konuyla ilgili başka kararlar aldığı belirtilirken, bu kararlar hakkında detay verilmedi.

"Görüşme bağlayıcı değil"

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde Cumartesi günü bir araya gelmişti. IKBY ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısında, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarının ele alındığı" belirtilmişti.

Ancak daha sonra Irak Başbakanlık Sözcüsü Saad Hadisi, "Irak hükümeti, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil." demişti.